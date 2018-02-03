Общество

Еще пять классов в школах Пскова закрываются на карантин из-за ОРВИ

Еще пять классов в школах города Пскова закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на управление образования администрации Пскова, на вынужденные каникулы отправляются по одному начальному классу в школах №2, №4 и лицее «Развитие», а также 6-й класс в школе №18 и 8-й класс в Псковском педагогическом комплексе.

Напомним, на прошлой неделе на карантин закрылись четыре класса - по одному в лицее №4 и в 13-й школе и два класса в школе №12, кроме того, одна из групп в дошкольном отделении школы №5 и группа в детском саду №10.

Решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.