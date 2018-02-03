Общество

В ряды движения «Свое!» влилась Пушкиногорская компания «Древнепсковский чай»

В ряды общественного движения «Свое!» влилась Пушкиногорская компания «Древнепсковский чай». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в в общественном движении, руководит производством выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, ученый-агроном, специалист по лекарственным и эфиромасличным культурам Юрий Шуклин.

Он высоко оценивает потенциал участников движения, и хочет внести свою лепту в общее дело по мере сил и способностей: «По моему мнению, производители должны быть объединены как в профессиональные, так и в общественные организации. Это не просто общемировая практика, это - необходимость».

«Идея производства чая на основе дикорастущих трав зародилась давно, - говорит Юрий Иванович. - Она перекликается с моей специальностью, которую посчастливилось получить в 1992 году в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. По специальности я агроном по лекарственным и эфиромасличным культурам. Диплом писал по дикорастущим растениям, участвуя в экспедициях. Меня всегда притягивала сила, красота и дыхание нетронутой первозданной живой природы».

Во время прохождения учебной практики Юрий Шуклин привозил огромное количество дикорастущих лекарственных растений: сабельник болотный, березовый листок, душицу, зверобой, аир, мяту, калган и т. д. «Все общежитие приходило попить ароматного чудодейственного чая из этих трав. Студенческий народ нахваливал, говорили, что нигде такой вкуснятины и благодати не отведаешь», - вспоминает директор «Древнепсковского чая».

После обучения в Тимирязевке Юрий Шуклин занялся русским усадебным садоводством. Тем не менее, идея о производстве чая не отпускала. К ее реализации он приступил в 2008 году, когда переехал в Пушкинские Горы, поменяв Московскую землю на Псковскую. «Я начал изучать ареалы произрастания дикорастущих лекарственных растений. Экспериментировал с разными методами и способами заготовки, сушки и хранения сырья. Посещал всевозможные специализированные выставки, связанные с чаем и оборудованием по его производству. Читал профессиональную литературу, консультировался со специалистами из Института лекарственных растений и Тимирязевской академии», - отмечает ученый-агроном.

Особый интерес у Юрия Шуклина вызвал Иван-чай. Он всерьез задумался о самостоятельном производстве чая на основе этого травянистого растения, и в 2016 году, закупив чайное оборудование в Китае, запустил экспериментальное производство в Пушкинских Горах. Год ушел на научно-производственные эксперименты по поиску оптимальных способов производства качественного продукта. В итоге удалось получить 6 сортов чая на основе дикорастущего сырья: «Иван-чай черный ферментированный», «Иван-чай да побег сосновый», «Иван-чай да малина», «Животворящий чай», «Малиновый чай», «Походный чай Кутузова». Чай был упакован в крафтпакеты с разработанным оригинальным логотипом.

Продукт получил название «Древнепсковский чай». Оно было выбрано неспроста. «В составе продукта используются дикорастущие растения, вкус которых знали наши предки, поэтому «древний». Земля, которая взрастила и одарила нас этими чудными травами псковская - значит «Псковский», - поясняет Юрий Шуклин.

2017 год для компании прошел под эгидой модернизации и совершенствования прошлого опыта. Полученные сорта чая были сохранены, а к упаковке в крафтпакеты добавилось 2 вида подарочных мешочков, куда был помещен «Иван-чай да побег сосновый» и «Иван-чай да малина».

«Опытами выдающихся ученых, в том числе Климента Аркадьевича Тимирязева, было доказано, что растения концентрируют в себе солнечную энергию. Значит, через растения, потребляемые в виде чая, мы получаем частичку животворящей солнечной любви и благодати. Красота природы подобна музыке, льющейся с небес. Любите, берегите природу, общайтесь с ней и найдете неисчерпаемый источник духовного и физического вдохновения!» - говорит Юрий Шуклин.