Общество

Абрамович попросил вид на жительство в Швейцарии

Миллиардер Роман Абрамович в 2016 году подавал прошение о получении вида на жительство в Швейцарии, но, получив предварительно положительный ответ, неожиданно отозвал заявку и повторно обратился по этому вопросу к швейцарским властям в ноябре 2017 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные издания Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung.

По данным СМИ, основной владелец Evraz и футбольного клуба «Челси» хотел поселиться в кантоне Вале, где располагается горнолыжный курорт Вербье. «Учитывая его финансовые показатели, он был бы очень интересным налогоплательщиком для муниципалитета и кантона, и мы дали положительное заключение», - сказал Le Matin Dimanche глава миграционного отдела Вале Жак Делаваллаз. Издание отмечает, что богатые иностранцы могут получить в Швейцарии вид на жительство, договорившись об уплате паушального налога - налога на расходы, и, возможно, именно так и собирался поступить Абрамович.

Однако, как отмечают швейцарские издания, в июне 2017 года россиянин неожиданно отозвал свое обращение. В начале февраля суд запретил СМИ распространяться о причинах такого решения. «Наша редакция продолжит борьбу за право раскрывать эту информацию, которая, на наш взгляд, отвечает общественным интересам», - заявили в связи с этим в Le Matin Dimanche.

В муниципалитете Бане сказали, что власти кантона не одобрили прошение Абрамовича по поводу вида на жительства, не указав причину. Такое случается редко, отметил руководитель миграционной службы Бане Стефан Мишло.

Через несколько месяцев, в ноябре 2017 года, Абрамович обратился в полицейское управление Швейцарии, чтобы узнать статус своей заявки, так как хотел бы возобновить ее. Там ему ответили, что рассмотрение прекращено в связи с ее отзывом, отметила Sonntags Zeitung. По данным Le Matin Dimanche, в полицейском управлении отметили, что бизнесмен может подать прошение заново, но он пока этого не сделал.

Абрамович с состоянием 9,1 млрд долларов занимает 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его основным активом является 31% в группе Evraz.