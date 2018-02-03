Общество

МТС придумала для псковичей тариф-конструктор

МТС запустила в Псковской области новый тариф-конструктор, с которым пользователи могут в любой день настроить параметры по своему вкусу, будь то пакеты минут, SMS или мобильного интернета.

В тарифе «Мой Безлимитище» на выбор предлагается четыре пакета интернета – от 7 до 32 Гб, а также четыре пакета от 300 до 900 минут на все сети России. Дополнительно предоставляется пакет SMS, всегда равный по размеру выбранному пакету минут. Комбинируя нужные объемы минут и гигабайт, можно в один клик настроить тариф под свои личные потребности. Плата по тарифу ежесуточная, что позволяет в любое время перенастроить тариф, не дожидаясь конца месяца.

«МТС первой на рынке предложила своим клиентам тариф, который в любой день можно подстроить под свои потребности. Теперь больше не придется гадать, сколько минут или гигабайт понадобится в текущем месяце и сколько из них останется. Достаточно подключить «Мой Безлимитище», и можно каждый день менять его под новые потребности – например, в будни настраивать больше звонков, а в выходные – устанавливать больше мобильного интернета. Появление такого тарифа – очередной шаг в нашей стратегии по персонализации услуг, которая позволит клиентам получать и платить только за то, что им действительно нужно», – объясняет вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Уточнить доступные для подключения размеры пакетов интернета, минут и SMS и настроить их под себя можно в приложении «Мой МТС» mts.ru/app или на странице тарифа.