Общество

Более 500 псковичей подписали открытое письмо в поддержку российских олимпийцев

Открытое письмо в поддержку российских олимпийцев, отправляющихся на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, а также спортсменов, которых Международный комитет отстранил от участия в соревнованиях за якобы обнаруженный у них в крови допинг, подписали 520 псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

Свои подписи жители Пскова могли поставить, приняв участие во всероссийской акции под названием «Россия в моём сердце», которая прошла 3 февраля на одной из центральных площадей города и собрала несколько сотен горожан.

Напомним, что в XXIII Зимних Олимпийский играх российские спортсмены выйдут под нейтральным флагом. 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в играх, в связи с тем, что у россиян был обнаружен допинг.