Общество

Уголовное дело о гибели детей на Сямозере передали в суд

Генеральная прокуратура сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении шести обвиняемых в причастности к гибели детей из карельского лагеря «Сямозеро», пишет «Газета.ру».

«Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро», - говорится в тексте официального сообщения.

В Генпрокуратуре отметили, что они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 125 УК России (оставление в опасности), ч. 3 ст. 293 УК России (халатность).

В июля 2017 года сообщалось, что ВС Карелии оставил в силе приговор не поверившей звонку с Сямозера фельдшеру.