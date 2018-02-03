Общество

Новый сверхскоростной вертолет планируется создать для российской армии

Российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который сможет развивать скорость до 400 км/ч, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, пишет «Интерфакс».

«В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения (2018 - 2027) запланирована работа по созданию скоростного вертолёта. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи», - сказал Ю.Борисов во вторник журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина (Приморский край).

Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолёт за срок не менее 5-7 лет.