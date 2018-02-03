Общество

С 7 февраля отменяется запрет выхода на лед водоемов Великих Лук

С 7 февраля великолучанам разрешат выходить на лед. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, на основании данных ледовой разведки и в связи с нормализацией гидрологической обстановки на водных объектах города Великие Луки 7 февраля отменяется запрет выхода на лед водоемов города.

В муниципалитете определили места перехода пешеходов через реку Ловать. Это - мост через реку Ловать на проспекте Ленина; мост через реку Ловать на объездной дороге с улицы Холмская – улица Винатовского; пешеходный мост на остров Дятлинка; пешеходный мост через плотину; по льду реки Ловать (левый берег реки - мемориальный комплекс «Вечный Огонь», правый берег реки - площадь Ленина, дом 1).