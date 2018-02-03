Общество

Партию незадекларированной табачной продукции обнаружили в поезде на границе в Псковской области

В железнодорожном пункте пропуска через государственную границу «Себеж» должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения на территорию сопредельного государства партии незадекларированной табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в субботу вечером, в ходе совместного с представителями взаимодействующих органов осмотра прибывшего в пункт пропуска грузового состава, настороженность специалистов вызвал внешний вид одного из полувагонов.

При более тщательном осмотре его конструктивных полостей с использованием технических средств, подозрения лишь подтвердились. В полых нишах поперечных балок пограничники обнаружили скрытые от глаз контролирующих органов коробки, завернутые в плотные темные полиэтиленовые пакеты.

Из выявленных пакетов были извлечены более тысячи пачек сигарет, общая оценочная стоимость которых превысила сто тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия, в установленном российским законодательством порядке, переданы специалистам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к данной противоправной деятельности лиц.