Общество

Роструд разрешил опаздывать на работу из-за проблем с транспортом в плохую погоду

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу по причине перебоев в работе общественного транспорта из-за сложных погодных условий, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. По его словам, перед тем как сделать выговор, работодатель должен потребовать объяснительную у сотрудника.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», - приводит его слова ТАСС.

Синоптики фиксируют рекордный объем осадков, выпавших в регионах Центральной России за последние два - три дня. Снегопад прошел и в Петербурге. В понедельник, 5 февраля, высота снега в городе достигла местами 30 см. Как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, снегопад не связан с циклоном, обрушившимся на центральную часть России - московский циклон доберется до Петербурга 6 февраля.