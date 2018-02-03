Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
дом комфорт-класса в центре Пскова
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Биткоин не может быть пирамидой
Подарки каждый день
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пересдача для всех
Пора попросить о снижении тарифов на электроэнергию?
Информационные стенды таблички, вывески
афиша юбилейного пушкинского
Кому помешала смерть Сталина?
ещё Общество 03.02.2018 11:2549 Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали 06.02.2018 11:090 Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля 06.02.2018 10:490 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 06.02.2018 10:312 МТС придумала для псковичей тариф-конструктор 06.02.2018 10:170 Роструд разрешил опаздывать на работу из-за проблем с транспортом в плохую погоду 06.02.2018 09:421 Партию незадекларированной табачной продукции обнаружили в поезде на границе в Псковской области
Самое популярное 03.02.2018 18:34162 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина 05.02.2018 14:0133 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник 03.02.2018 20:0726 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина 03.02.2018 12:1041 В Пскове задержали военных, которые продавали солдатскую еду в местный бар 05.02.2018 14:3421 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ
 
Общество

Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова

06.02.2018 10:49|ПсковКомментариев: 0

В Пскове выявлена денежная купюра с признаками подделки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в одном из финансовых учреждений областного центра 5 февраля была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.

Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 367 человек
Лента новостей
Последние новости
06.02.2018, 11:090 Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля 06.02.2018, 11:030 Фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошел в Пскове 06.02.2018, 11:025 Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне 06.02.2018, 10:560 Акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям» прошли в Великих Луках
06.02.2018, 10:490 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 06.02.2018, 10:441 Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем программы «Эхономика» 06.02.2018, 10:370 Магазинного грабителя задержали сотрудники Росгвардии в Невеле 06.02.2018, 10:312 МТС придумала для псковичей тариф-конструктор
06.02.2018, 10:310 Пенсионер сгорел при пожаре в дедовичской деревне 06.02.2018, 10:243 На мини-рынке на Рижском проспекте в Пскове выявили факты нарушения правил продажи алкоголя 06.02.2018, 10:170 Роструд разрешил опаздывать на работу из-за проблем с транспортом в плохую погоду 06.02.2018, 10:141 Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове
06.02.2018, 10:069 Псковские теплосети связывают очереди в кассах с хорошей работой управляющих компаний 06.02.2018, 09:581 Пять пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области в понедельник 06.02.2018, 09:500 Великолукский спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту на треке среди лиц с ПОДА 06.02.2018, 09:421 Партию незадекларированной табачной продукции обнаружили в поезде на границе в Псковской области
06.02.2018, 09:301 Павел Сорин завоевал «золото» чемпионата России по гребному спорту 06.02.2018, 09:216 Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов 06.02.2018, 09:000 «Консультант Плюс» приглашает псковичей на курсы по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 06.02.2018, 08:540 Актриса Елена Яковлева рассказала о возможности продолжения «Каменской»
06.02.2018, 08:491 С 7 февраля отменяется запрет выхода на лед водоемов Великих Лук 06.02.2018, 08:4218 Автомобиль «Киа» подожгли сегодня ночью на улице Байкова в Пскове 06.02.2018, 08:375 Новый сверхскоростной вертолет планируется создать для российской армии 06.02.2018, 08:2245 Интерактив: Очереди в кассе «ПТС»
06.02.2018, 08:200 Детский омбудсмен рассказала, как не допустить новых нападений в школах 06.02.2018, 08:152 Минздрав разрешит использовать дефибрилляторы не только медикам 05.02.2018, 22:396 iPhone X зависает при входящем вызове, жалуются владельцы 05.02.2018, 22:169 Минфин предложил обязать все компании в интернете принимать карты «Мир»
05.02.2018, 21:401 Уголовное дело о гибели детей на Сямозере передали в суд 05.02.2018, 20:3711 Путин подписал закон о валютной зарплате россиян 05.02.2018, 20:0523 В Белоруссии покажут «Смерть Сталина» 05.02.2018, 19:519 Максим Жаворонков стал членом Центризбиркома с правом совещательного голоса
05.02.2018, 19:4018 Роман Романов утвержден в должности руководителя политического управления ЦИК «Единой России» 05.02.2018, 19:394 Денис Матвеев представляет Псковскую область на заседании Молодежного парламента при Госдуме 05.02.2018, 19:202 Псковский филиал Академии ФСИН России готовится к проведению комплексных учений «Итог-2018» 05.02.2018, 19:0238 Более 500 псковичей подписали открытое письмо в поддержку российских олимпийцев
05.02.2018, 19:000 Итоги дня - 5 февраля 05.02.2018, 18:530 Заявки на благоустройство общественных пространств в Пскове будут приниматься до 9 февраля 05.02.2018, 18:353 ОНФ предлагает поощрять граждан за бережное отношение к своему здоровью 05.02.2018, 18:184 Более 200 избирателей Псковской области уже подали заявления о голосовании на выборах президента по месту нахождения
05.02.2018, 18:112 Областная библиотека приглашает псковичей на авторский вечер Игоря Плохова 05.02.2018, 18:022 До -15 опустится температура в Псковской области ночью 6 февраля 05.02.2018, 18:002 «Дневной дозор»: Первые дебаты о выборах президента как возрождение традиции свободной дискуссии в Пскове 05.02.2018, 17:5317 Абрамович попросил вид на жительство в Швейцарии
05.02.2018, 17:440 Псковичей просят поделиться фотографиями областной библиотеки в год ее 185-летия 05.02.2018, 17:3511 В ряды движения «Свое!» влилась Пушкиногорская компания «Древнепсковский чай» 05.02.2018, 17:240 «Дневной дозор»: Первые дебаты о выборах президента как возрождение традиции свободной дискуссии в Пскове 05.02.2018, 17:1521 Петр Алексеенко возглавил штаб Павла Грудинина в Псковской области
05.02.2018, 17:045 Более 2 тыс тонн рыбы выловили в прошлом году в Псковско-Чудском водоеме 05.02.2018, 16:567 Мошенники списали с карты псковички 108 тысяч рублей 05.02.2018, 16:510 Еще пять классов в школах Пскова закрываются на карантин из-за ОРВИ 05.02.2018, 16:380 Победителем областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали школьники Переслегинской гимназии
05.02.2018, 16:256 Бывший малолетний узник рассказала псковским школьникам об освобождении Ленинграда 05.02.2018, 16:190 Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей 05.02.2018, 16:1413 На МКАДе задержали автомобиль актера Панина, за которым числится около 250 нарушений 05.02.2018, 16:0610 В Пскове стартует проект, посвященный 600-летию со дня первого упоминания в летописи улицы Изборской
05.02.2018, 15:580 В Великих Луках подростковая преступность за год снизилась на 36,7% 05.02.2018, 15:4310 ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов» 05.02.2018, 15:310 Пожарная обстановка в Великих Луках в 2017 году была стабильной 05.02.2018, 15:1812 Как платить коммунальные платежи с минимальной комиссией. ИНФОГРАФИКА
05.02.2018, 15:180 В Локнянском районе по «горячим следам» раскрыто убийство женщины 05.02.2018, 15:176 Начался прием заявлений на включение в списки по голосованию на президентских выборах по месту нахождения 05.02.2018, 15:025 По факту поджога иномарки в Пскове возбуждено уголовное дело 05.02.2018, 14:570 За неделю псковский Росреестр возбудил 15 административных дел в отношении нарушителей земельного законодательства
05.02.2018, 14:520 Студентам Псковской области предлагают рассказать, в чем заключается #ИскусствоЖить 05.02.2018, 14:4211 «Ночь науки» в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства прошла с аншлагом 05.02.2018, 14:380 Ни одной ЧС не зарегистрировано в Пскове в январе 05.02.2018, 14:372 «Постскриптум». ВИДЕО
05.02.2018, 14:3421 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ 05.02.2018, 14:2528 Митинг «За социальную справедливость» состоялся в Пскове 05.02.2018, 14:121 Железнодорожники Октябрьской магистрали обеспечивают бесперебойное движение поездов в условиях снегопада 05.02.2018, 14:0133 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник
05.02.2018, 14:000 «Постскриптум»: Об активности кандидатов в президенты и едином расчетном центре 05.02.2018, 13:555 169 арестов на имущество должников наложили псковские приставы за несколько часов 05.02.2018, 13:530 В Великолукском районе отменен запрет выхода на лед водоемов 05.02.2018, 13:472 Координатор партпроекта «Новая школа» в Псковской области выступил за проведение мониторинга электронной записи в школы
05.02.2018, 13:380 В Пскове превышен недельный эпидпорог по ОРВИ 05.02.2018, 13:190 Псковичей приглашают в областную библиотеку на День информации 05.02.2018, 13:162 Псковские самбисты в выходные приняли участие в двух состязаниях 05.02.2018, 13:106 В правительстве РФ не обсуждаются инициативы, снижающие доступность бесплатной медпомощи - Минздрав
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru