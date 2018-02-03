Общество

Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля

15 февраля в Пскове пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в 15.00 у Мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века (сквер у Дома офицеров) отслужат заупокойную литию, к подножию памятника будет возложена Гирлянда славы и цветы. В митинге примут участие войны-интернационалисты, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся, представители муниципальной и региональной власти.

В 16.00 в зале Дома офицеров состоится концерт-реквием «Дороги Афганской войны».

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан между правительственными силами Афганистана и ограниченным контингентом советских войск с одной стороны и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов с другой начался для СССР 25 декабря 1979 года. За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек. В Афганской войне приняли участие почти 2 тысячи псковичей, в Пскове и Псковском районе зарегистрировано 1011 участников боевых действий.