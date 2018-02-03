Общество

На расчистку и дноуглубление реки Великой планируют потратить более 61 млн рублей

В Псковской области идет разработка проекта по расчистке и дноуглублению реки Великой для защиты прилегающей территории от половодья и паводков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, над документом работает псковская компания, которая выиграла конкурс, проект будет готов в июне этого года.

Работы по расчистке будут вестись поэтапно в течение нескольких лет. На 6,5-километровом участке реки (от дер. Промежицы до Снетогорского монастыря) будет извлечен грунт и спилены кустарники, мешающие водообмену. При необходимости специалисты укрепят проблемные участки береговой линии и проведут рекультивацию территорий. Все это позволит нормализовать ход паводковых вод и спасет от подтопления жилые дома, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и Гельдтову баню.

Общая стоимость работ составит более 61 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Напомним, что расчистка водоемов Псковской области проводится ежегодно. Сейчас идут дноуглубительные работы в Псковском озере, в районе дер. Шартово на острове Колпина.