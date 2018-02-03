Общество

Росреестр рассказал о «лесной амнистии»

В этом году в полную силу начнут действовать положения Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» или так называемой «лесной амнистии».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе Управления Росреестра по Псковской области положения закона направлены на устранение большого количества проблем, копившихся годами в записях двух реестров - Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра. Эти проблемы во многом связаны с существовавшим более 10 лет упрощенным регулированием отношений по оформлению прав на лесные участки.

Если гражданину чтобы оформить права на землю, например, для строительства дома, требовалось провести межевание (кадастровые работы), поставить такой земельный участок на кадастровый учет и зарегистрировать права, то лесникам для оформления прав на лесные участки достаточно было на основании данных лесоустройства подготовить упрощенное (без точных границ) описание лесного участка, такой лесной участок попадал в кадастр как ранее учтенный, не взирая на отсутствие точных границ и возможные наложения на другие лесные или земельные участки иных категорий земель.

Такая ситуация привела к многократному превышению площади лесных земель над площадью ряда субъектов Российской Федерации. В частности, в 12 субъектах Российской Федерации (например, Иркутская область, Красноярский край, Магаданская область, республика Карелия, Приморский край) площадь учтенного в кадастре леса больше площади субъектов на 79 млн. га.

Закон содержит правила исправления такой ситуации, а также запрет на дальнейшее дублирование сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

«Лесная амнистия» преследует целью защиту прав граждан на объекты недвижимости, но в то же время сохраняют существующие механизмы сохранения лесов, особо охраняемых природных территорий и «зеленых щитов», то есть территорий, представляющих наибольшую экологическую ценность. Наряду с сохранением мер по экологической защите лесов закон предусматривает и новый обязательный алгоритм действий для Рослесхоза по работе со случаями, когда земли граждан и организаций на бумаге оказались в лесном фонде. В частности, Рослесхоз после получения соответствующей информации о пересечении границ земельных участков с лесным фондом обязан не только дать оценку сложившейся ситуации, но и в случае выявления противоправных действий в течение трех месяцев обратиться в суд с иском в защиту интересов Российской Федерации.

Закон обеспечивает защиту в первую очередь бытовой недвижимости граждан (индивидуальные жилые дома, сады, дачи, огороды), которые в связи с различными проблемами в учетных и регистрационных государственных системах оказались в лесном фонде. Конечно, гражданин не должен страдать от того, что у государства существуют противоречия в каких-то реестрах. Но, по сути, до принятия данного закона гражданин лишался своего законного права собственности, подтвержденного государством, без какой-либо компенсации. На основании судебных решений, принятых по искам органов лесного хозяйства, осуществлялся снос жилых домов, выселение из них граждан, освобождение садовых, огородных и дачных участков, аннулирование прав на них.

Только по официальной статистике на территории Российской Федерации насчитывается более 377 тысяч земельных участков, которые имеют подтвержденные пересечения с землями лесного фонда. Но с учетом того, что большинство лесных участков не имеет точно установленных границ и примерно у половины иных участков нет точных границ, то число «скрытых» пересечений по расчетам может достигать 2 млн. Таким образом, проблема, решенная данным законом, затрагивает значительное количество граждан Российской Федерации, а сам закон спасает их от возможного лишения собственности.

В региональном ведомстве добавили, что положения нового закона направлены и на решение проблем граждан, проживающих в бывших военных городках и лесных поселках, расположенных в лесном фонде. Как правило, граждане, проживающие на таких территориях, были лишены каких-либо прав, гарантированных Конституцией России и федеральными законами: их «не замечали» местные и региональные власти, они не были включены в какие-либо программы развития, на таких территориях не обеспечивалось соблюдение даже самых элементарных условий для жизни, граждане были лишены возможности оформить право собственности на землю и жилище. Закон «о лесной амнистии» вводит механизмы, заставляющие власть заняться этими территориями, придать им статус полноценных населенных пунктов, развивать инфраструктуру, обеспечить нормальные условия жизни населения.