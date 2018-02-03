Общество

Благотворительный фонд «Земляки» пришел на помощь великолучанке

Благотворительный фонд «Земляки» пришел на помощь великолучанке Валентине Малаховой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

«Я болею диабетом, причем со многими осложнениями, - рассказала Валентина Малахова. - Лекарств требуется много, только за два месяца мне выписали рецептов на шестнадцать тысяч рублей. Я пенсионерка, из пенсии надо и за жилье заплатить, и продуктов купить, средств на лекарства почти не остается».

За помощью Валентина Малахова обратилась в фонд «Земляки», описав все свои сложные жизненные обстоятельства. Ее просьба не осталась без ответа, поддержка пришла как нельзя вовремя.

«Я очень благодарна и "Землякам", и лично депутату Госдумы Александру Николаевичу Козловскому, который основал фонд, – отметила великолучанка. – Большое спасибо за такую нужную мне помощь!»

Напомним, что работа благотворительного фонда «Земляки» направлена в первую очередь на помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Обратиться в фонд можно, оставив заявку на сайте zemlyaki60.ru. Сделать доброе дело и перечислить средства нуждающимся в помощи землякам также может любой желающий, оставив свою заявку на сайте в разделе «Могу помочь». Инициатором создания фонда является депутат Государственной думы Александр Козловский, который регулярно перечисляет туда половину своей думской зарплаты.