Общество

В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным

Сегодня, 6 февраля, в Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным. Отпевание усопшего состоялось в храме Александра Невского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Гражданская панихида прошла во внутреннем дворе Псковского музея-заповедника, неподалеку от Кузнечного двора, создателем которого был Евгений Вагин. На последний поклон к самому известному псковскому кузнецу пришли десятки псковичей: друзья и родные, сотрудники музея, художники, реконструкторы, журналисты, актеры, представители власти, общественных организаций, все те, для кого безвременный уход Евгения Вагина стал личной трагедией и болью отозвался в сердце.

С непревзойденным мастером ковки, поэтом, организатором, талантом которого было сплачивать совершенно разных людей вокруг реализации общей идее, простились без пафосных слов под аккомпанемент его песен в авторском исполнении.

Похоронен Евгений Вагин на Мироносицком кладбище Пскова.

Псковский кузнец Евгений Вагин закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Неоценимую поддержку и влияние на творчество Евгения Вагина, в первые годы, оказал кузнец и художник Сергей Смирнов. Кузнец принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное Признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.