Общество

Андрей Сердюков пожелал военнослужащим 76-й дивизии высоких показателей в освоении новой боевой техники

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков пожелал военнослужащим 76-й десантно-штурмовой дивизии высоких показателей в освоении новой боевой техники, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поздравляя десантников со знаменательным событием, он отметил, что вручение техники лучшим экипажам 104-го полка дивизии проводится в канун 100-летия Красной армии. «Этот полк в составе дивизии за многие десятилетия воспитал не одно поколение героев. Тысячи военнослужащих этого подразделения и в целом дивизии награждены медалями, а 83 удостоены звания Героя СССР и России. Уверен, что в будущем другие соединения ВДВ тоже получат боевые машины», - сказал командующий ВДВ.

«Мы, мирные жители Псковской области и РФ, уверены, что вы всегда станете плечом на защиту Родины. Вы всегда там, где ждут победы. От вас зависит процветание России», - присоединился к словам поздравления врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков и пожелал десантникам боевой выручки и сплочения, а их семьям - здоровья и счастья.

Комдив Алексей Наумец добавил, что только в «умелых и умных руках» эти боевые машины успешно сделают свое дело на поле боя, а также пожелал военнослужащим успехов в освоении новой техники и в выполнении боевых задач.

Кроме того, к поздравлениям присоединились председатель совета ветеранов дивизии Юрий Соседов и глава Пскова Иван Цецерский.

Ранее сообщалось, новая военная техника поступила в распоряжение 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.