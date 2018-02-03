Общество

С историей формирования Красной армии можно будет ознакомиться на выставке в Пскове

Выставка документов «Псковская земля и формирование Красной армии» откроется в Государственном архиве Псковской области 19 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летнего юбилея Красной армии, оргкормитет по подготовке и проведению которого возглавляет врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

На экспозиции будут представлены подлинники и копии документов, рассказывающие о формировании Красной армии в Пскове и Псковской области.

Среди первоисточников - сведения о начальных этапах образования боевых частей, списки добровольцев, переписка с разными ведомствами, листовки и фотографии событий. Часть документов описывает время оккупации Пскова немецкими войсками и действия Красной армии по борьбе с врагом.

«В 1918 году после непродолжительного перемирия Германия возобновила военные действия. Немецкие войска стремительно продвигались к Петрограду. После попыток сопротивления со стороны первых красноармейских отрядов 25 февраля Псков был оставлен. После этого в Петрограде были сформированы так называемые «псковские отряды», выдвинутые под Псков и оказавшие упорное сопротивление немцам. Они отбивали атаку германских войск, проявляя при этом мужество, самопожертвование и героизм, и план наступления Германии был сорван. Таким образом, боевое крещение Красной армии продолжалось 10 дней, с 24 февраля и до подписания Брестского мира 3 марта. Псков был полностью освобожден спустя 8 месяцев», - рассказал директор областного архива Валерий Кузьмин.

Выставка будет работать до 22 февраля.