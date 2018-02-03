Общество

Виктор Антонов пообещал помочь ветерану труда с проведением операции

Бесплатно получить необходимое хирургическое лечение поможет ветерану труда руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании, первый заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии Виктор Антонов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, с вопросом о проведении операции по замене коленного сустава к Виктору Антонову обратился ветеран Вооруженных сил. Он пришел на встречу с парламентарием в региональную общественную приемную «Единой России».

Пожилой мужчина рассказал, что его супруга - ветеран труда встала в очередь на операцию по квоте еще в 2016 году. «В декабре 2016-го мы сдали документы на замену коленного сустава по квоте, и второй год ничего не происходит», - поделился он.

Выслушав, Виктор Антонов пообещал заняться решением вопроса в ближайшее время. «Я вам помогу», - заключил он.