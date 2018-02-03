Общество

В Острове-2 появится площадка для выгула собак

Глава Островского района Дмитрий Быстров во время рабочего совещания дал поручение проработать вопрос, касающийся оборудования площадки для выгула собак на территории микрорайона Остров-2. С такими пожеланиями обратились жители микрорайона к членам межведомственной рабочей группы при администрации Островского района. Встреча с населением Острова-2 прошла в островской гимназии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.

На прямой разговор с жителями пришли представители районной администрации и городского поселения «Остров», депутаты районного и городского Собрания депутатов, руководители Управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сотрудники ОМВД России по Островскому району.

В начале встречи первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская рассказала жителям микрорайона Остров-2 о тех социально-экономических преобразованиях на территории города Острова и района, которые уже удалось претворить в жизнь и тех, что в настоящее время проводятся органами местного самоуправления. Упоминалась плановая и точечная перекладка и прочистка ливневок, ремонт жилых помещений и дорог, благоустройство придомовых территорий. Затем Юлия Колпинская проинформировала о планах по дальнейшему развитию территории.

Многочисленные жалобы звучали в адрес владельцев собак, выгуливающих своих питомцев в непосредственной близости жилых домов, в скверах и детских площадках. Юлия Колпинская предложила жителям микрорайона обсудить и самим определить место для выгула собак. При этом люди просили усилить ответственность за нарушения правил выгула домашних животных.