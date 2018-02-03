Общество

13 февраля в Пскове состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Россельхознадзора

13 февраля в 10.30 в Пскове (Рижский проспект, д. 20, здание ООО «Газпром межрегионгаз Псков», конференц-зал) состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за четвертый квартал 2017 года и руководств по соблюдению обязательных требований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, вопросы и предложения по данной теме принимаются: по телефону 8 (8112) 29-21-29 или электронной почте dosmotr.rshn@mail.ru.

На сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения» размещена форма для приема вопросов online (ссылка на раздел http://ursn.spb.ru/index.php/en/abouts-us/publichnye-obsuzhdeniya).

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна с 10.30 мск по ссылке>>>