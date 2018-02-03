Общество

В Псковской области начали проверять школьников и студентов на наркотики

Сегодня рабочая группа по мониторингу наркоситуации в регионе за 2017 год из числа сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России отправилась в средние общеобразовательные школы, техникумы и высшие учебные заведения Псковской области, чтобы провести анкетирование среди студентов и школьников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, анкетирование будет проходить до 14 февраля. В ходе аналитических социологических исследований планируется опросить две тысячи респондентов из числа жителей региона – от студентов до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области. Полученные данные будут обобщены, а результаты мониторинга наркоситуации в Псковской области за 2017 год будут представлены на заседании региональной антинаркотической комиссии.

Отметим, что проведение мониторинга наркоситуации в Псковской области пятый год поручается Псковскому филиалу академии в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Академией ФСИН России. Полученные данные ложатся в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета.