Общество

В Великолукской епархии прошли курсы повышения квалификации для преподавателей основ духовно-нравственной культуры

5 февраля в актовом зале Великолукского Епархиального управления прошли курсы повышения квалификации для преподавателей духовно-нравственных дисциплин общеобразовательных учреждений Великих Лук «Проектирование современного урока ОДНКНР в условиях реализации ФГОС основного общего образования».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятие было организованно в рамках работы X православных Свято-Тихоновских педагогических чтений «От возрождения святыни к возрождению души» при участии управления образования администрации города Великие Луки и отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

Практические занятия для педагогов провела, проректор по науке и проектированию образовательной деятельности ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования», кандидат педагогических наук Ирина Дидук.

В ходе курсов была подробно рассмотрена предметная область ОДНКНР - школьного учебного предмета, название которого расшифровывается как основы духовно-нравственной культуры народов России, а также его культурологическая основа и возможная структура построения комбинированного урока по предмету.

Выступление докладчика было встречено педагогами с неподдельным интересом и вниманием. Слушатели обсуждали проблемы и делились своим практическим опытом с коллегами.

В завершение Ирина Алексеевна отметила, что ОДНКНР - это не лишний предмет, а важная дисциплина, способная научить детей, как сохранять родную землю, уважать труд и историю, бережно относиться к окружающему миру, к своей семье и пожелала всем педагогам успехов в работе и творчестве.

Также в этот день в рамках чтений во всех общеобразовательных учреждениях Великих Лук состоялся Единый урок духовно-нравственной направленности «От возрождения святыни - к возрождению души», который дал старт городскому детскому конкурсу творческих и публицистических работ, посвященных истории возрождения великолукских храмов.