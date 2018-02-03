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С историей создания памятного знака и монумента в честь первых побед и 50-летия Красной Армии можно познакомиться на сайте ЦБС Пскова

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на информационный ресурс к юбилею открытия в Пскове памятного знака и монумента в честь первых побед и 50-летия образования Красной Армии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, в 1918 году окраина города являлась рубежом, на котором отряды созданной Красной Армии получили боевое крещение в сражениях с кайзеровской Германией. В память об этих событиях в Пскове с разницей в один год были установлены памятный знак (1968) и памятник (1969).

Информацию об истории создания памятников, отражении событий 1918-1919 годов в топонимике Пскова можно найти на сайте: http://bibliopskov.ru/zip/rkka100.pdf.