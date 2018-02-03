Общество

Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля

Полковник Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. В этот день состоится торжественная церемония передачи новому командиру Псковской дивизии боевого знамени соединения.

Сегодня, 6 февраля, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил Игоря Каплия в качестве нового комдива личному составу 76-й дивизии. «За время службы в ВДВ полковник Каплий прошел все ключевые командные должности», - отметил он.

Напомним, до этого назначения Каплий занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ. До 10 февраля соединением командует генерал-майор Алексей Наумец.