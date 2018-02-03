Псковичей приглашают поступать в вузы войск национальной гвардии

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в следующие военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, отбор проходит в следующие вузы:
Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации;
Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12.