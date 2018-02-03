Псковичей приглашают поступать в вузы войск национальной гвардии

Фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошел в Пскове

Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля

Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата в президенты России

Фотофакт: А когда дороги чистить будут?

Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова

Акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям» прошли в Великих Луках

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На мини-рынке на Рижском проспекте в Пскове выявили факты нарушения правил продажи алкоголя

Пенсионер сгорел при пожаре в дедовичской деревне

МТС придумала для псковичей тариф-конструктор

Магазинного грабителя задержали сотрудники Росгвардии в Невеле

Роструд разрешил опаздывать на работу из-за проблем с транспортом в плохую погоду

Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове

Псковские теплосети связывают очереди в кассах с хорошей работой управляющих компаний

Пять пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области в понедельник