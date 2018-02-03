Общество

Оплатив долг в 96 тыс рублей, житель Усвят уберег от изъятия диван, посуду и телевизор

После предупреждения судебным приставом-исполнителем об аресте имущества, должник оплатил 96 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в ОСП Невельского и Усвятского районов, у судебного пристава-исполнителя в отношении должника на исполнении находилось 4 исполнительных производства. Задолженность образовались из-за неуплаты налоговых обязательств в МИФНС № 6 и кредитных обязательств перед банком. Сумма всех задолженностей была более 100 тысяч рублей.

В отношении данного должника приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, на заработную плату (откуда шли небольшие перечисления в счет долга), вынесен запрет на совершение действий по регистрации, а также временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

В начале февраля 2018 года, судебным приставом-исполнителем был осуществлен рейдовый выезд в Усвяты, где и было проверено имущественное положение гражданина. В итоге должник был предупрежден, что на его имущество, а именно на телевизор, чайный сервиз, столовый набор и кожаный диван будет наложен арест с изъятием. Данное имущество должно было быть помещено на ответственное хранение в ОСП Невельского и Усвятского районов.

Но житель Усвят не захотел расставаться со своим имуществом и в сопровождении судебного пристава по ОУПДС проследовал до ближайшего банкомата, где оплатил всю оставшуюся сумму долга, включая исполнительский сбор в 18 тысяч 250 рублей. Всего же, чтобы не расстаться со своим имуществом, должник оплатил 96 тысяч 84 рубля. Таким образом, оплата всей суммы долга позволила окончить 4 исполнительных производства в отношении него фактическим исполнением.