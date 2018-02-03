Общество

Пилоту сбитого в Сирии Су-25 присвоено звание Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации майору Роману Филипову - пилоту сбитого в Сирии Су-25. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Филипов был представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой РФ посмертно, сообщило Минобороны РФ накануне.

Во вторник стало известно, что российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело Филипова возвращено в Российскую Федерацию. Церемония погребения Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей состоится 8 февраля в Воронеже.

3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, который находился в небе у зоны деэскалации «Идлиб». Летчик Филипов катапультировался, на земле вступил в неравный бой из штатного оружия с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

В ответ российские военные уничтожили три десятка боевиков «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация) групповым ударом высокоточного оружия.

У Филипова остались жена и четырехлетняя дочь.