Общество

Почти 27 млрд рублей заложили регионы на увеличение МРОТ в 2018 году

Субъекты РФ заложили в бюджеты региональных и муниципальных уровней почти 27 млрд рублей из 32 необходимых на доведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Таким образом, вопрос ресурсного обеспечения увеличения МРОТ на первом этапе решен. Как передает ТАСС, об этом сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель министра финансов России Леонид Горнин.

Ранее 5 февраля профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Проект закона был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 26 января текущего года.

«Проблема, связанная с ресурсным обеспечением решения на первой стадии увеличения МРОТ, полностью закрыта», - заявил Горнин в рамках круглого стола «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения МРОТ до прожиточного минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года». Он уточнил, что для увеличения МРОТ с учетом различных коэффициентов необходимо чуть больше 32 млрд рублей. По оценкам Министерства, в бюджетах субъектов РФ и органов местного самоуправления предусмотрено практически 27 млрд рублей. «Цифра еще откорректируется в большую сторону. Я думаю, что субъекты РФ предусмотрят средства в полном объеме», - добавил Горнин.

Круглый стол на тему реализации федерального закона прошел в Совете Федерации во вторник. В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств, сенаторы и представители региональных властей.

О том, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года, президент заявил 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Тогда он подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 тыс. 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект представляет особую важность.