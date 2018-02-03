Общество

Как не допустить пожара из-за эксплуатации печи узнали жители дедовичской деревни Погостище

6 февраля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам проведен профилактический рейд в деревне Погостище Дедовичского района.

Как сообщается на сайтн ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведен противопожарный инструктаж, распространены памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям деревни напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.