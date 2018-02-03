Общество

Роскомнадзор в 2017 году заблокировал около 14 тыс. «групп смерти»

В 2017 году Роскомнадзор заблокировал около 14 тыс. «групп смерти» в социальных сетях, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

6 февраля отмечается Всемирный день безопасного интернета. День учрежден в 2004 году по инициативе Европейской комиссии.

«В 2017 году Роскомнадзором заблокировано около 14 тыс. групп и личных страниц в социальных сетях, посвященных "группам смерти". Роскомнадзор не зафиксировал увеличение количества групп в социальных сетях с суицидальным контентом, аналогичным группам с игрой "Синий кит", поскольку такие группы не успевают набрать популярность из-за их незамедлительной блокировки», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре отмечают, что мониторинг социальных сетей осуществляется в постоянном режиме. «Выявляемые ресурсы с суицидальной тематикой направляются на экспертизу в Роспотребнадзор, а затем блокируются на основании его решений. Кроме того, налажено плотное взаимодействие с администрациями отечественных и зарубежных социальных сетей. Подобный контент оперативно удаляется на основании внутренних правил соцсетей», - отметили в пресс-службе ведомства.