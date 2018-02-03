Общество

120 одаренных детей Псковской области построят летом «Мосты дружбы» в лагере «Звездный»

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по поручению Государственного комитета Псковской области по культуре начи­нает работу по подготовке профильной смены для одаренных детей области «Псковские узоры».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, смена состоится с 14 июля по 3 августа (III смена) на базе оздорови­тельного лагеря «Звездный» (Невельский район). Контингент смены - 120 детей, обучающихся в музыкальных школах и шко­лах искусств и других учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы художественно-эстетической направленности. Возраст от 7 до 14 лет.

Тема профильной смены - «Мосты дружбы». Программа смены насыщена культурно-просветительскими и творческими мероприятиями, на­правленными на подготовку к Ганзейским дням 2019 года в Пскове и отражающим традиции народной культуры Псковщины.

Организационно (по отрядам) лагерь будет сформирован по следующим направлениям: хореографическое творчество, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыкальное искусство (вокал, народные инструменты), фольклорный театр, кукольный театр.

Администрация колледжа искусств просит руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы художественно-эстетической направленности оперативно (в срок до 20 февраля) прислать заявку на участие в профильной смене учащихся по вышеперечисленным направлениям.

В заявке указать: ФИО ребен­ка, дату рождения и отделение на котором обучается.

Руководитель проекта: Чебан Марина Афанасьевна, методист отдела непрерывного образования кол­леджа искусств. Телефоны: 8-921-703-00-16, 8-951-754-47-38, e-mail: pskovmuz@mail.ru.

С вопросами по порядку оформления документов и оплаты путевок можно обращаться к Кольюковой Елене Анатольевне, начальнику отдела реализации путевок и маркетинга ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздо­ровления» по телефонам 8(8112) 57-57-90 и 8-911-397-21-30.