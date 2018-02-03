Общество

Псковские полицейские и общественники провели профилактическую антиэкстремистскую акцию

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев и заместитель начальника ПДН УМВД майор полиции Ирина Борисова встретились со студентами агротехнического колледжа и псковскими старшеклассниками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, речь шла о таких понятиях как экстремизм, терроризм, национализм, расизм. Были продемонстрированы видеоролики антиэкстремистской направленности. Подчеркивалось, что распространение в социальных сетях информации, направленной на возбуждение межнациональной или межрелигиозной розни, а также унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, является одной из форм экстремизма.

В ходе общения гости рассказали ребятам об ответственности, установленной законодательством за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Напомнили и о порядке действий в случае обнаружения подозрительных предметов.

В завершение акции учащиеся задали выступавшим немало интересовавших их вопросов, а также поблагодарили организаторов за интересную и познавательную встречу.

Отметим, что представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области совместно с полицейскими регулярно проводят подобные профилактические мероприятия с участием молодежи региона.