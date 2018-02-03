Общество

38,5 млн рублей заработал Владимир Путин за шесть лет

Президент РФ Владимир Путин за шесть лет - с 2011 по 2016 год - заработал 38,5 млн рублей. Информацию о его доходах опубликовал Центризбирком, передает «Росбалт». В эту сумму входит зарплата, доход от вкладов и военная пенсия.

На 13 счетах в банках у Путина было 13 млн 824 тыс. 390 рублей. В указанный временной период, Путин владел 230 акциями одного из банков Санкт-Петербурга. Также у него имелась квартира площадью 77 квадратных метров в Петербурге, гараж (18 кв. м.) в том же городе, автомобили ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ 21М 1965 года выпуска и ВАЗ-2121 2009 года выпуска, а также прицепом автомобильным «Скиф» 1987 года выпуска.

Обязательства имущественного характера: квартира - 153,7 кв. м. в Москве (бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы), и гаражное место - 18 кв.м, Петербург (членство в ВОА).