Общество

Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы

Росгвардия предложила отбирать охрану в школы по новым критериям, пишут «Известия». Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год и наличие аналогичного опыта работы, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях», - сказал Хинштейн.

Он отметил, что в перечень требований должны быть включены: наличие у ЧОПа лицензии на антитеррористическую охрану объектов, аналогичный опыт работы, подписанное соглашение с МВД и Росгвардией об участии в охране общественного порядка.

Эксперты предложение поддерживают, однако прогнозируют передел рынка частных охранных услуг.