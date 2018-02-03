Общество

Час мужества «Шагнувший в бессмертие» посвятили великолучане 75-летию подвига Александра Матросова

В Центре патриотических инициатив имени Александра Матросова г. Великие Луки 5 февраля прошел час мужества «Шагнувший в бессмертие», посвященный 94-й годовщине со дня рождения и 75-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, во вступительном слове заведующая Центром патриотических инициатив Елена Кондратович познакомила присутствующих с биографией Матросова, прочитала отрывок из поэмы Евтушенко «В полный рост».

Депутат городской Думы, директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова рассказала о подвиге Саши Матросова, призвала молодежь хорошо знать историю, её героические страницы. Владимир Кузьменков, малолетний узник фашизма, участник восстановления города, рассказал о месте подвига героя, о том, как любят и чтут память А. Матросова в Локнянском районе. С большим вниманием присутствующие прослушали воспоминания ветерана о перезахоронении праха Матросова из Локнянского района в г. Великие Луки в 1948 году.

Стихи о Герое Советского Союза А.Матросове выразительно прочитали студенты Политехнического колледжа Анжелика Тимошенкова и Максим Катеринич. Светлана Кондакова - заместитель директора средней школы №1 по воспитательной работе, познакомила участников мероприятия с 35-летней историей Поста №1, с большой патриотической работой коллектива учителей и учащихся. Заведующая Центром патриотических инициатив Е.Кондратович прочитала документ из Военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Псковской области об увековечивании памяти лейтенанта Лукьянова Михаила Павловича, 1919 г.р., погибшего 27.02.1943 года, однополчанина А. Матросова, закрывшего амбразуру дзота 27 февраля 1943 года у деревни Чёрное Локнянского района, повторившего через 3 дня подвиг А. М. Матросова. Был показан документальный фильм, созданный сотрудниками музея «Шагнувший в бессмертие». Провели минуту молчания.

По окончания мероприятия ветераны возложили цветы к памятнику Александру Матросову.