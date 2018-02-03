Общество

Вице-премьер Хлопонин планирует провести в Псковской области выездное совещание по вопросам экологической безопасности

Рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась во вторник, 6 февраля, в Москве. Стороны обсудили широкий круг важных для региона тем, одна из которых — исполнение поручений президента РФ в сфере регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что переход региона на новую систему обращения с ТКО — вопрос для региона крайне актуальный, и в этой связи он принял решение возглавить эту работу лично. Врио губернатора представил зампреду правительства разработанный в регионе перечень мероприятий по переходу на новую схему обращения с ТКО, который включает строительство межмуниципальных полигонов с мусоросортировочными комплексами, рекультивацию 10 объектов размещения твердых коммунальных отходов и ликвидацию несанкционированных свалок. Он также добавил, что на недавнем заседании рабочей группы по вопросам ТКО были рассмотрены презентации первых инвесторов, которые готовы создать на территории области современные полигоны по переработке мусора. Александр Хлопонин отметил объем и важность проделанной работы и выразил готовность со своей стороны оказать всестороннее содействие региону в решении вопроса.

В рамках рабочей встречи речь шла и о развитии лесного комплекса, лесоустройстве. На сегодняшний день такая работа проведена на 46% площади лесного фонда региона.

Михаил Ведерников доложил о реализации на территории Псковской области водоохранных мероприятий, о ситуации в сфере недропользования, о мероприятиях по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов, о мониторинге качества воды и экологического состояния водных объектов, предоставленных для осуществления товарного рыбоводства.

По всем озвученным врио губернатором вопросам вице-премьер оперативно дал поручения профильным Минприроды и Минстрою. Кроме того, Александр Хлопонин принял решение провести в Пскове выездное совещание по актуальным вопросам экологии и экологической безопасности с участием руководителей всех ответственных федеральных Министерств и ведомств.

Также в рамках рабочей поездки в Москву врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел ряд встреч в администрации президента, правительстве и в Министерстве обороны РФ.