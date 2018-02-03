Общество

После вмешательства прокуратуры жительнице Дновского района выплатили пособие по уходу за ребенком

Прокуратура Дновского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов прав несовершеннолетних. О этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что сотруднице ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат», находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, за декабрь 2017 - январь 2018 года не выплачено пособие по уходу за ребенком на сумму более 9 тысяч рублей.

В этой связи прокуратурой района в отношении директора ГБУСО «Дновский психоневрологический интернат» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 ч.6 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Постановлением инспектора по труду Псковской области руководитель учреждения подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, пособие по уходу за ребенком женщине выплачено в полном объеме.