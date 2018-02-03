Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Покупаем жилье выгодно и без риска
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Биткоин не может быть пирамидой
дом комфорт-класса в центре Пскова
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Подарки каждый день
Кому помешала смерть Сталина?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пересдача для всех
Информационные стенды таблички, вывески
афиша юбилейного пушкинского
ещё Общество 03.02.2018 11:2550 Голосовать нельзя бойкотировать, или Как в Пскове дискуссионный клуб открывали 07.02.2018 11:510 Юбилейные Корнилиевские православные чтения соберут в Печорах около 500 участников 07.02.2018 11:400 Госинспекция труда напоминает псковичам об особенностях больничного во время отпуска 07.02.2018 11:271 Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного уровня принят Госдумой в I чтении 07.02.2018 11:221 Обращаясь к памяти павших... 07.02.2018 11:160 В Псковском облсовпрофе идет подготовка к форуму граждан, работающих и проживающих в сельской местности
Самое популярное 05.02.2018 14:0145 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник 06.02.2018 13:5565 В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным 05.02.2018 14:3430 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ 06.02.2018 16:2429 Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля 04.02.2018 22:166 Труп 30-летней псковички «подкинули» в квартиру петербуржца – СМИ
 
Общество

Квартиру-студию, земельный участок и 3 автомобиля можно будет приобрести на торгах в Пскове 21 февраля и 7 марта

07.02.2018 10:07|ПсковКомментариев: 0

Квартиру-студию, земельный участок и 3 автомобиля можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного псковскими приставами имущества должников 21 февраля и 7 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Пскосвкой области, среди заявленных на торги лотов 21 февраля - квартира-студия общей площадью 27,8 кв. м. Начальная цена продажи - 790 тысяч 500 рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 39 тысяч 525 рублей. Местонахождение квартиры: Псковская область, Псковский район, д. Борисовичи.

Также в данных торгах будет участвовать лот - земельный участок, земли населенных пунктов площадью 630 кв. м, и расположенное на нем одноэтажное здание площадью 219,5 кв. м в Порхове. Начальная цена продажи - 3 миллиона 512 тысяч рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 175 тысяч 600 рублей. 

Выставленные лоты на торги 7 марта - 3 автомобиля:

1) Автомобиль Chery T11 TIGGO 2013 года выпуска, красный. Начальная цена лота - 363 тысячи рублей. Шаг аукциона и сумма задатка – 18 тысяч 150 рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

2) Автомобиль Mazda CX-7 2007 года выпуска, темно-вишневая, кузов хетчбэк. Начальная цена лота - 410 тысяч рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 20 тысяч 500 рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

3) Автомобиль Chevrolet Lacetti 2007 года выпуска, бежевый. Начальная цена лота - 152 тысячи 150 рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 7 тысяч 607 рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

Все представленные торги пройдут в Пскове по адресу ул. Конная, д. 10, 2 этаж. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в МТУ ФГПУГИ в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, ул. Конная, д. 10, 2 этаж – по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по пятницам и в праздничные дни- с 10.00 до 13.00. ч 13.00 до 14.00 - обед. Телефон: (8112) 68-22-05.

Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Право применить ее судебному приставу-исполнителю дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Надо отметить, что судебный пристав–исполнитель лишь накладывает арест. Реализацией же на торгах арестованного имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации занимается специализированные предприятия.

Теги: #УФССП России по Псковской области #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 606 человек
Лента новостей
Последние новости
07.02.2018, 11:530 Гражданина Латвии подозревают в шпионаже в пользу России 07.02.2018, 11:510 Юбилейные Корнилиевские православные чтения соберут в Печорах около 500 участников 07.02.2018, 11:400 Госинспекция труда напоминает псковичам об особенностях больничного во время отпуска 07.02.2018, 11:300 Петербургский сенсей Сергей Дмитриев провел тренировки по всестилевому каратэ для псковских спортсменов
07.02.2018, 11:271 Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного уровня принят Госдумой в I чтении 07.02.2018, 11:221 Обращаясь к памяти павших... 07.02.2018, 11:171 Племянник Евкурова случайно застрелился, когда чистил ружье 07.02.2018, 11:160 В Псковском облсовпрофе идет подготовка к форуму граждан, работающих и проживающих в сельской местности
07.02.2018, 11:083 Эксперт рассказал, как получить компенсацию за «колесо в яме». ВИДЕО 07.02.2018, 11:041 Нарколабораторию «накрыли» в Дновском районе. ФОТО 07.02.2018, 10:532 «Классику в темноте» услышат псковичи 8 марта 07.02.2018, 10:476 Василий Мизгирев продолжит борьбу за создание Музея под открытым небом на месте проведения фестиваля «Хельга»
07.02.2018, 10:250 2500 рублей похитила из кармана пенсионерки великолучанка 07.02.2018, 10:230 Как приобрести жилье в Пскове выгодно и без риска? ЛОНГРИД 07.02.2018, 10:216 Либерал-демократы Антон Минаков и Артем Васильев станут гостями прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 07.02.2018, 10:070 Квартиру-студию, земельный участок и 3 автомобиля можно будет приобрести на торгах в Пскове 21 февраля и 7 марта
07.02.2018, 10:051 Из великолукского кафе украли дубленку 07.02.2018, 10:020 В ПсковГУ пройдет торжественный прием молодых ученых 07.02.2018, 09:531 Михаил Ведерников осмотрел экспозицию великолукского предприятия на международной выставке «Продэкспо-2018» 07.02.2018, 09:430 Прокурор области примет граждан в прокуратуре Порховского района
07.02.2018, 09:392 В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения 07.02.2018, 09:390 После вмешательства прокуратуры жительнице Дновского района выплатили пособие по уходу за ребенком 07.02.2018, 09:190 «Мертвые души» покажут в рамках Пушкинского фестиваля в Великих Луках 07.02.2018, 09:1442 Кандидат в президенты Грудинин сбреет усы, если наберет на выборах менее 15%
07.02.2018, 09:065 Андрей Турчак раскритиковал единороссов за «политизированные игры» в школах 07.02.2018, 09:002 Как оформить льготу по уплате земельного налога за 6 соток в Псковской области 07.02.2018, 08:530 Водитель «Лады» врезался в припаркованный грузовик на трассе в Невельском районе 07.02.2018, 08:4816 Вице-премьер Хлопонин планирует провести в Псковской области выездное совещание по вопросам экологической безопасности
07.02.2018, 08:460 Час мужества «Шагнувший в бессмертие» посвятили великолучане 75-летию подвига Александра Матросова 07.02.2018, 08:451 Почтовые ящики поджег неизвестный в подъезде дома на улице Инженерной в Пскове 07.02.2018, 08:281 Вопросы развития внутреннего туризма и подготовки экскурсоводов обсудили в Великих Луках 07.02.2018, 08:213 Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы
07.02.2018, 08:200 Первый контрольный матч «Луки-Энергия» в этом сезоне закончился ничьей 07.02.2018, 08:1314 Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за десять лет 07.02.2018, 08:121 В «Михайловском» открывают Дни памяти Пушкина 06.02.2018, 22:326 В Эстонии микроавтобус провалился под лед, есть погибшие
06.02.2018, 22:0515 Лишь 19% читателей ПЛН сортируют мусор 06.02.2018, 21:481 Пушкинский диктант напишут псковские школьники 8 февраля 06.02.2018, 21:3036 38,5 млн рублей заработал Владимир Путин за шесть лет 06.02.2018, 21:090 Псковские полицейские и общественники провели профилактическую антиэкстремистскую акцию
06.02.2018, 20:530 10 команд примут участие в Международном турнире по мини-футболу в Великих Луках 06.02.2018, 20:350 120 одаренных детей Псковской области построят летом «Мосты дружбы» в лагере «Звездный» 06.02.2018, 20:211 «Подруга» и «сотрудница банка» оставили двух великолучанок без денег 06.02.2018, 20:164 На островской базе «Юность» состоялось открытие Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области
06.02.2018, 20:050 Роскомнадзор в 2017 году заблокировал около 14 тыс. «групп смерти» 06.02.2018, 19:490 Как не допустить пожара из-за эксплуатации печи узнали жители дедовичской деревни Погостище 06.02.2018, 19:336 В Пскове продолжают искать пенсионера Александра Смирнова с якорем на правой руке 06.02.2018, 19:212 Почти 27 млрд рублей заложили регионы на увеличение МРОТ в 2018 году
06.02.2018, 19:126 В Выборге выпал черный снег 06.02.2018, 19:040 С историей создания памятного знака и монумента в честь первых побед и 50-летия Красной Армии можно познакомиться на сайте ЦБС Пскова 06.02.2018, 18:5549 Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты 06.02.2018, 18:489 Александр Козловский об электротехнических кластерах, территории опережающего развития и «Локомотивах роста»
06.02.2018, 18:3817 Мусорная мифология и европейский опыт 06.02.2018, 18:375 Оплатив долг в 96 тыс рублей, житель Усвят уберег от изъятия диван, посуду и телевизор 06.02.2018, 18:2626 Пилоту сбитого в Сирии Су-25 присвоено звание Героя России посмертно 06.02.2018, 18:2412 За открытиями, книгами и победой смогут прийти псковичи в областную библиотеку с 8 по 28 февраля
06.02.2018, 18:150 13 февраля в Пскове состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Россельхознадзора  06.02.2018, 18:070 Морозная погода сохранится в Псковской области в среду 06.02.2018, 17:5512 О политических головоломках и административном пазле 06.02.2018, 17:532 Псковичей приглашают поступать в вузы войск национальной гвардии
06.02.2018, 17:491 В ПсковГУ открылась программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» 06.02.2018, 17:281 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Затейники и фантазеры» 06.02.2018, 17:211 Псковская область в этом году направит 36 млн рублей на софинансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья 06.02.2018, 17:054 Правила движения автомобилей по заснеженной дороге напоминают псковичам спасатели
06.02.2018, 16:493 В Великолукской епархии прошли курсы повышения квалификации для преподавателей основ духовно-нравственной культуры 06.02.2018, 16:402 В Пскове задержали пьяного водителя иномарки 06.02.2018, 16:320 Жители Пскова и Псковского района теперь могут оплатить дошкольное образование ребенка средствами маткапитала и до наступления 3-летнего возраста 06.02.2018, 16:2429 Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля
06.02.2018, 16:120 Великолучане отправятся на чемпионат Европы по артистическому танцу 06.02.2018, 16:0411 Реальный сектор экономики должен формировать заказ на конкретные специальности — Александр Козловский 06.02.2018, 15:582 С историей формирования Красной армии можно будет ознакомиться на выставке в Пскове 06.02.2018, 15:5417 Григорий Явлинский о преодолении бедности, президентских выборах и борьбе телевизора с холодильником
06.02.2018, 15:450 В Псковской области начали проверять школьников и студентов на наркотики 06.02.2018, 15:351 45-миллиметровая пушка появится в экспозиции Военно-исторического музея-заповедника в Острове 06.02.2018, 15:3318 Александр Козловский: Надо использовать ресурсы и влияние «Единой России», чтобы помочь российской экономике 06.02.2018, 15:311 Благотворительный фонд «Земляки» пришел на помощь великолучанке
06.02.2018, 15:234 В Острове-2 появится площадка для выгула собак 06.02.2018, 15:120 Блинная фотосессия: Прасковья Молочкова объявляет старт нового конкурса 06.02.2018, 15:000 «Гонки по вертикали» с Александром Савенко 06.02.2018, 14:556 Виктор Антонов пообещал помочь ветерану труда с проведением операции
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru