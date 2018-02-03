Общество

Квартиру-студию, земельный участок и 3 автомобиля можно будет приобрести на торгах в Пскове 21 февраля и 7 марта

Квартиру-студию, земельный участок и 3 автомобиля можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного псковскими приставами имущества должников 21 февраля и 7 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Пскосвкой области, среди заявленных на торги лотов 21 февраля - квартира-студия общей площадью 27,8 кв. м. Начальная цена продажи - 790 тысяч 500 рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 39 тысяч 525 рублей. Местонахождение квартиры: Псковская область, Псковский район, д. Борисовичи.

Также в данных торгах будет участвовать лот - земельный участок, земли населенных пунктов площадью 630 кв. м, и расположенное на нем одноэтажное здание площадью 219,5 кв. м в Порхове. Начальная цена продажи - 3 миллиона 512 тысяч рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 175 тысяч 600 рублей.

Выставленные лоты на торги 7 марта - 3 автомобиля:

1) Автомобиль Chery T11 TIGGO 2013 года выпуска, красный. Начальная цена лота - 363 тысячи рублей. Шаг аукциона и сумма задатка – 18 тысяч 150 рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

2) Автомобиль Mazda CX-7 2007 года выпуска, темно-вишневая, кузов хетчбэк. Начальная цена лота - 410 тысяч рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 20 тысяч 500 рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

3) Автомобиль Chevrolet Lacetti 2007 года выпуска, бежевый. Начальная цена лота - 152 тысячи 150 рублей. Шаг аукциона и сумма задатка - 7 тысяч 607 рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

Все представленные торги пройдут в Пскове по адресу ул. Конная, д. 10, 2 этаж. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в МТУ ФГПУГИ в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, ул. Конная, д. 10, 2 этаж – по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по пятницам и в праздничные дни- с 10.00 до 13.00. ч 13.00 до 14.00 - обед. Телефон: (8112) 68-22-05.

Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Право применить ее судебному приставу-исполнителю дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Надо отметить, что судебный пристав–исполнитель лишь накладывает арест. Реализацией же на торгах арестованного имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации занимается специализированные предприятия.