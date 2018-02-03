Общество

Василий Мизгирев продолжит борьбу за создание Музея под открытым небом на месте проведения фестиваля «Хельга»

Руководитель общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев продолжит борьбу за создание на месте проведения военно-исторического фестиваля «Хельга» в Выбутах «Музея под открытым небом». Об этом он сообщил в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, Василий Мизгирев является бессменным организатором фестиваля. В 2017 году он выкупил часть территории, на которой он проводился с 2010 года.

На прошлой неделе организатор «Хельги» получил письмо от руководства Общественного совета по туризму при госкомитете по культуре Псковской области, в котором высказываются слова поддержки его инициативы по созданию «Музея под открытым небом», но сообщается, что принадлежащий ему участок в Выбутах для этого не подходит. Причина - этот участок «сам по себе уже давно является уникальным культурно-историческим и природным наследием не только Псковского края, но и России - и даже больше».

«То, что закона о его охране не было до 2014 года, - упущение региональных властей: к сожалению, за последние 27 лет Псковская земля утратила огромное число памятников истории, культуры, архитектуры, природы, свойственные лишь нашей древней Псковщине, и наша с вами задача - уберечь то, что еще можно уберечь», - отметило руководство Общественного совета.

При этом авторы письма раскритиковали планы Василия Мизгирева по строительству деревянной крепости на родине княгини Ольги и ее внука Владимира Крестителя. Это, по мнению руководства Совета, «не только противоречит истории, но и перечеркнет ее, уничтожив случайно сохранившиеся немногочисленные "артефакты"».

«Мы искренне сочувствуем вам, той огромной работе, которую вы проделали по благоустройству участка, где вы проводите замечательный фестиваль «Хельга», но считаем, что вы должны принять предложение госкомитета по охране объектов культурного наследия об изменении места реализации проекта, - подчеркивается в письме руководства Общественного совета по туризму. - Разумеется, участок для "Музея под открытым небом" необходимо выбрать как можно ближе к границе охранной зоны "Погост Выбуты и его окрестности", чтобы ваш музей и Выбуты друг друга дополняли, а не исключали. И мы готовы поддержать вас в поиске такого участка».

Комментируя данное письмо, Василий Мизгирев отметил, что будет бороться за свою идею дальше. «Земля наша! Это земля наших предков и нам, а не кому-то другим, распоряжаться этой землей по совести и справедливости. Мы - граждане этой страны а не гости. К тому же лично я, родившийся и живущий в Пскове, не собираюсь преклоняться и вестись на поводу людей, приехавших сюда за карьерным ростом и указывающим псковичам, как и что на их земле должно происходить», - написал организатор фестиваля в соцсетях.

«Наша совесть - сделать этот участок земли историческим и познавательным наследием Псковщины. Справедливость - сделать его доступным и интересным для туристов и поломников», - добавил Василий Мизгирев.

Он позвонил руководству Общественного совета и поинтересовался, чем именно оно может помочь. «Нам предложили самим найти другой участок в любом месте области. А зачем нам искать? Мы нашли. Нас вполне устраивает историческое место, а не места, где надо придумывать некую легендарную личность и легендарное событие», - пояснил организатор «Хельги».

Также он сообщил, что ему пообещали собрать круглый стол у заместителя губернатора и пригласить всех представителей комитетов и организаций власти, от которых зависит решение этого вопроса.

«Мы ... будем идти до конца! Пока Выбуты, представляющие собой сегодня полигон для бомжей, не превратим в Музей под открытым небом для цивилизованного человечества», - заключил Василий Мизгирев.