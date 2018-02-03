Общество

В Псковском облсовпрофе идет подготовка к форуму граждан, работающих и проживающих в сельской местности

В Псковском областном совете профессиональных союзов идет подготовка к форуму граждан, работающих и проживающих в сельской местности, «Вместе решаем проблемы села». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, форум состоится 16 февраля в большом зале Дома союзов в Пскове.

Как отметил на пресс-конференции заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич, готовясь к Форуму профсоюзная сторона изучила большой объем материалов на государственном и региональном уровне. «У нас есть четкое понимание того, что проблем на селе достаточно много, и решать их нужно комплексно. Государственный подход, который в Псковской области должен реализовываться в первую очередь, говорит нам о том, что необходимо выравнивание социальных диспропорций, вследствие которых за последние 10 лет в России вдвое сократилось количество работников на предприятиях сельского хозяйства. С одной стороны, это сокращение может свидетельствовать о том, что увеличивается производительность труда и применяется более совершенная техника, но с другой стороны, мы все понимаем, что речь идет и о демографическом сокращении жителей сельской местности. Если говорить о Псковской области, то здесь демографическая составляющая является наиболее важной», - подчеркнул Андрей Хришкевич.

Он напомнил, что на территории Российской Федерации с 2013 года реализуется государственная программа развития сельского хозяйства. «Правительство РФ увеличивает объем финансирования на развитие сельских территорий. В Псковской области, которая в определенной степени остается аграрной областью, необходимо активнее участвовать в реализации данной программы. Проведение нашего форума созвучно общероссийской тенденции, поскольку в июне 2018 года правительство РФ и Совет Федерации планируют проведение общероссийского форума «Социальное развитие села – основа территориального развития Российской Федерации». Соответственно, очень многое из того, что планируется озвучить на региональном форуме, может рассматриваться как часть подготовки к нему», - считает заместитель председателя Псковского облсовпрофа.

По мнению профсоюзной стороны, в работе форума «Решаем вместе проблемы села» необходимо сделать акцент на решении ряда вопросов. В первую очередь - это модернизация образовательных объектов. «Государственная программа говорит о необходимости создания специальных социокультурных образовательных комплексов на селе, а мы зачастую сталкиваемся с тем, что муниципальные власти без поддержки региональной власти не могут отремонтировать крышу в детском саду», - пояснил Андрей Хришкевич. Такое же внимание необходимо культурной сфере. «В государственной программе говорится о необходимости восстановления сельских клубов, создания многофункциональных культурных центров, для чего принято отдельная концепция клубной деятельности в России. И нам необходимо активнее работать в рамках этой концепции. Мы надеемся, что приглашенные представители власти смогут прояснить перспективы улучшения ситуации в этой сфере», - сказал заместитель председателя областного профсоюзного объединения.

Он также указал, что государство уделяет большое внимание и социальной защите населения в сельской местности. Поскольку именно на селе пожилые люди зачастую нуждаются в большей поддержке, чем в городе, ведь доступность многих жизненно важных для них объектов социальной инфраструктуры весьма и весьма относительна. «Госпрограмма говорит об улучшении социального обслуживания на селе, но действительность показывает, что сегодня у социальных работников Псковской области объем работы за последние два года увеличился в полтора раза при сохранении прежней зарплаты», - добавил Андрей Хришкевич.

В рамках форума профсоюзная сторона рассчитывает серьезно обсудить кадровую проблему. «Это касается не только специалистов сельского хозяйства, но и бюджетной, социальной сферы (учителей, врачей). Так, для решения кадрового дефицита в сфере здравоохранения сейчас в Государственную Думу внесен законопроект, направленный на совершенствование целевого приема в вузы, который планирует закрепление специалистов в сельском хозяйстве и социальной сфере села. Но мы надеемся и на то, что молодые специалисты вновь будут получать ту региональную государственную поддержку, которую получали несколько лет назад, а сегодня в силу разных обстоятельств лишены. Также в государственном масштабе сейчас работает программа «Земский доктор», с прошлого года в нее включены не только врачи, но и фельдшеры. Мы намереваемся обсудить, как эта программа реализуется в Псковской области, каковы ее успехи и перспективы», - рассказал Андрей Хришкевич.

Еще одно важное направление, которому будет уделено внимание в ходе работы форума, - это обеспечение доступности связи и транспортной доступности в сельской местности Псковской области.

«В России есть все предпосылки для развития социальной и производственной инфраструктуры сельских территорий. Это должно стать одним из основных векторов государственной политики на всех уровнях власти. Об этом неоднократно заявляли и представители правительства. И Совета Федерации. Недаром Совет Федерации поставил это под свой контроль», - заключил Андрей Хришкевич.