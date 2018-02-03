Общество

Обращаясь к памяти павших...

Только что страна отдала дань памяти защитникам Сталинграда. Сражались живые и мертвые, многократно простреленный связист держал в зубах провод, чтобы связь не прерывалась, а раненый и мертвый падали, не выпуская оружия из рук. Даже после смерти именем и подвигом своим поднимали людей, чтобы человек не валялся на земле, а стремился жить в полный рост, поднимаясь вверх, выпрямляясь, освобождаясь от никчемной земной одури. Оттуда, из тьмы, защитники до сих пор стучатся в наши сердца и побеждают. Акция «Бессмертный полк» всколыхнула все пережитое, заставила найти и вспомнить своих родственников, а родословную свою, как и историю своей страны, надо знать каждому, ибо ты только пыль поднебесная. Так считает о. Георгий Мицов в своей книге «Зачем ты есть». Обращаясь к памяти павших, надо решить, той ли я жизнью живу, за которую бойцы погибали.

...Мишка рос шаловливым, вздорным, драчливым мальчишкой. Мать не слушался, готов был, как говорят, вить из нее веревки. Разгульная жизнь закончилась для него тюрьмой.

Прошли годы. Мишка вернулся домой и не узнал свою мать – она как-то высохла и очень постарела. Из красивой молодой женщины превратилась в старушку. Поговорили немного, сын и говорит: «Что же ты, мать, на радостях мне и бутылку не поставишь?» На что она ответила: «Для меня праздник еще не наступил, как жить-то будешь дальше, сынок?». Мишка ответил: «Перво-наперво схожу к Ваське».

И вдруг строгим властным голосом (такого он раньше никогда не слышал) мать сказала: «Никуда сегодня не пойдешь, завтра нам чуть свет вставать. Поедем в Волгоград на отцовскую могилу». Мишка решил не сопротивляться. По дороге больше молчали.

Волгоград. Идут к известному всему миру памятнику-ансамблю на Мамаевом Кургане - «Родина - мать зовёт». Многометровая фигура женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом, зовущей своих сыновей на бой с врагом. Впечатление ошеломляющее! Зашли в комнату Боевой славы. На стенах золотом горят написанные фамилии и имена героев, погибших здесь. Оттуда, из тьмы, имена героев до сих пор стучатся в наши сердца. Мать подвела сына к одной из них и сказала: «Читай!». Среди имён героев сын прочитал свою фамилию – фамилию отца. Словно пуля пронзила сердце юноши, на мгновение дрогнуло человеческое в человеке, встряхнуло его. Как бы споткнувшись, сын оглянулся на мать. Та рассказала о последнем письме отца, которое он написал здесь: «Дерёмся на 102 высоте. Живыми её не отдадим. Знаю, что скоро появится наш сын, и об этом мне хочется крикнуть громко: мой сын!» А ты, сын…..

Мать зарыдала, сын бросился её утешать, успокаивать, твёрдо сказал: «Я докажу людям, что жив во мне отец». Сквозь слёзы и рыдания мать сердцем поверила, что муж второй раз «подарил» ей сына. И это быль. Сын закончил институт, стал прекрасным отцом двоих сыновей, и у него все благополучно.

В стихах Р. Рождественского есть такие строчки:

Мёртвых

так и хоронят,

Чтобы в небо

смотрели.

Смотрят мертвые

в небо,

Веря в мудрость

живых…

А вы оставайтесь живыми.

Прекрасно и долго живыми.

Мы знаем:

дорога у вас не проста.

Но вы –

продолжение наше.

Но вы –

утешение наше.

Но вы –

наша слава.

И наша мечта.

С уважением, Валентина Миллер