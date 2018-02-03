Общество

Псковским школьникам рассказали о безопасности в интернете

В последний день Недели безопасного Рунета в Информационном центре Псковской научной библиотеки прошел день информации «Безопасность человека. Противодействие виртуальному терроризму».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, участниками встречи стали учащиеся школ г. Пскова и Псковского агротехнического колледжа.

Перед школьниками выступили член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев и инспектор ПДН УМВД, майор полиции Ирина Борисова.

У учащихся была возможность задать вопросы представителям правоохранительных учреждений: как обезопасить свои банковские карты, доступ к онлайн-банкам, как безопасно использовать социальные сети, об экстремистской деятельности в Интернете, законодательной ответственности за использование запрещенных символах в виртуальной сети.

В рамках мероприятия была представлена выставка изданий «Интернет-пространство: технологии, ресурсы, безопасность».

Добавим, что Одиннадцатая Неделя безопасного Рунета - главное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий – проходила с 30 января по 6 февраля 2018 года.