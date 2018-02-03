Общество

В январе Росреестр ликвидировал 18 самозахватов земельных участков в Псковской области

В январе этого года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области было выявлено и зафиксировано 18 нарушений землевладельцами положений статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме того, инспекторы установили 14 нарушений собственниками земельных участков части 1 ст. 19.5 (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор), 8 неисполнений положений части 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием), а также 2 случая уклонения от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).

Указанные факты были зафиксированы в ходе проведения специалистами Росреестра 74-х проверок соблюдения требований земельного законодательства в Псковской области. По их итогам 33 землевладельца привлечены к административной ответственности с наложением общих штрафных санкций в размере 400900 рублей. 18 нарушений устранено.

С более подробной информацией о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно ознакомиться в региональном блоке на официальном сайте Росреестра.