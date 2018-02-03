Общество

Госинспекция труда напоминает псковичам об особенностях больничного во время отпуска

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: в статье 124 Трудового Кодекса РФ говорится - в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника.

Таким образом, возможен не только перенос, но и продление отпуска в связи с больничным.

По окончании отпуска работник продолжает отдыхать столько дней, сколько он болел во время отпуска. Продление отпуска по больничному листу происходит автоматически, и нет необходимости издавать приказ о продлении отпуска. При этом перерасчет отпускных не делается.

Если работник в отпуске ушел на больничный, но вышел на работу в положенный срок, не продлевая свой отдых, то по согласованию с работодателем оставшиеся дни отпуска переносятся на другое время. В этом случае получается, что работнику были выплачены отпускные в большем размере, чем должны были быть. Поэтому излишние суммы отпускных можно зачесть в счет других выплат работнику.

Кроме того, следует внести исправления в табель, где уже отмечены дни отпуска.