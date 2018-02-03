Общество

В феврале в 9 районов Псковской области выедет мобильная клиентская служба ПФР

В феврале специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 9 районов области и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в феврале 2018 года