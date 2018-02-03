В феврале в 9 районов Псковской области выедет мобильная клиентская служба ПФР

В феврале специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 9 районов области и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в феврале 2018 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
февраль
|
Населенный пункт
|
УПФР в
г. Пскове и Псковском районе
|
07.02.2018
|
Логозовская волость
|
|
14.02.2018
|
Писковичская волость
|
УПФР в Новоржевском районе
|
06.02.2018
|
Выборская волость
д. Крутцы, Губкино, Стехново
|
УПФР в Опочецком районе
|
09.02.2018
|
Пригородная волость д. Макушино, Анченки, Ладыгино
|
Отдел ПФР в Пыталовском районе
|
20.02.2018
|
Носовская волость
д. Носово, Заходы 25 км.
|
УПФР в Локнянском районе
|
21.02.2018
|
д. Юхново, Подберезье
|
УПФР в Невельском районе
|
26.02.2018
|
г. Невель и д. Лехово
|
УПФР по
г. Великие Луки и Великолукскому району
|
27.02.2018
|
Пореченская волость
д. Борки, Поречье, Купуй
|
УПФР в Новосокольническом районе
|
28.02.2018
|
Насвинская волость
д. Горожане, Насва, Назимово