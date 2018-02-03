Общество

Юбилейные Корнилиевские православные чтения соберут в Печорах около 500 участников

20-е Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Печорах с 8 по 10 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, мероприятие посвящено теме духовно-нравственного воспитания в школе.

По данным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, в юбилейных чтениях примут участие порядка 500 человек. Это педагоги дошкольного, основного и дополнительного образования из разных уголков Псковской области, ученые из вузов Пскова, Вологды, Санкт-Петербурга , Москвы, Таллина, представители духовенства, учащиеся школ, жители и гости Печор.

Чтения начнутся с молебна у раки с мощами преподобномученика Корнилия в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря. Затем пройдут пленарное и секционные заседания, открытые уроки, классные часы, факультативные занятия и родительские собрания. Также состоится круглый стол на тему « Психолого-педагогическая поддержка семьи и детей православной воскресной школы». Будет работать выставка-просмотр православной литературы и пройдет финал районного конкурса чтецов русской поэзии и прозы.

Участники чтений обсудят актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания личности в современной образовательной среде. Речь пойдет о развитии православного образования и просвещения, милосердии, сочувствии и сострадании, ответственности и духовной преемственности и других аспектах. Специалисты также рассмотрят особенности профессиональной подготовки преподавателей духовно-нравственных дисциплин и другие современные проблемы педагогики.