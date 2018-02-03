Общество

Кому предлагают самую большую зарплату в Псковской области в феврале, выяснил HeadHunter

В феврале 2018 года самую большую заработную плату в Псковской области - от 80 000 рублей - предлагают директору производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе HeadHunter. Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в Псковской области составляет 32,5 тысячи рублей, в январе 2017 года соискатели в среднем могли рассчитывать на 30 тысяч рублей. Средние ожидания соискателей находятся на уровне 25 тысяч рублей, судя по данным из резюме.

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала 1 100 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 31 января 2018 года, и подвела первые итоги на рынке труда в новом году.

Количество вакансий, размещенных работодателями, увеличилось на 35% по сравнению с январем 2017 года. Активность соискателей тоже растет: количество резюме в сравнении с прошлым годом приросло на 28%. В 2017 году число предложений от работодателей к январю 2016 года сократилось на 26%.

Пониженный уровень конкуренции на рынке труда в Псковской области сохраняется: в январе показатель hh.индекса(количество резюме на одну вакансию) составил 4,2 п. В результате на одну вакансию в среднем претендуют 4 кандидата, что говорит о нехватке кадров в регионе.

Сложнее конкурентная обстановка в профобластях «Государственная служба, НКО» (13,4 п.) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (9,6 п.), где уровень конкуренции выше оптимального показателя в 5-6 п. (5-6 соискателей на вакансию).

В январе псковские работодатели чаще искали сотрудников из сфер «Продажи» (36% от общего числа вакансий), «Рабочий персонал» (18%) и «Производство» (16%). Востребованы также начинающие специалисты и административный персонал - для них размещено 13% вакансий в этом месяце.

Топ-5 актуальных вакансий с самой большой зарплатой в Псковской области в феврале: