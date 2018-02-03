Общество

Вернуть в России летнее время предложили в Госдуме

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается перевести часовые стрелки в стране на час вперед и вернуть в РФ так называемое летнее время. Как передает ТАСС, документ размещен в думской электронной базе данных.

«Законопроектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа», - говорится в пояснительной записке. «Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», - полагает автор.

Депутат отмечает, что «многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями "вернуть летнее время" подтверждают выводы научных медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления».

По его словам, ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов (число разное для разных областей России). «Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», - считает разработчик.