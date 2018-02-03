Общество

Выставка псковского фотографа открылась в Москве

В московском Центре документальной фотографии Fotodoc открылась выставка псковского фотографа-документалиста Дмитрия Маркова, пишет Лента.ру.

Организаторы выставки отмечают, что фотография никогда не была профессией Дмитрия Маркова. Он - социальный работник, волонтер в детских психоневрологических интернатах и группах трудных подростков.

Фото: Лента.ру

«Проект «Россия. #Черновик» Димы Маркова вызывает интерес, уважение и чувство беспомощности. Интересен экстремальный жизненный опыт автора, который честно задокументирован посредством текста и фотографий. Восхищает его открытость и отсутствие морализаторства в отношении непростой темы - жизни людей, по разным причинам оказавшихся за бортом, тех, кого принято называть маргиналами», - прокомментировали в московском Центре Fotodoc.

Выставка «Россия. #Черновик» в основном создана на основе материалов одноименной книги, изданной в конце прошлого года. Впрочем, в нее включены фотографии и тексты, в книгу не вошедшие.

«Некоторые мои сюжеты представляются зрителям тоскливыми, если не сказать откровенно мрачными, - пишет Дмитрий в своей фотокниге «Россия. #Черновик». - Я же наоборот - чувствую покой: когда эту тоску удается сформулировать в тексте или фотографии, мне кажется, ее становится меньше внутри меня».